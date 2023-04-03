Depremden etkilenen Gölbaşı'ndaki tarihi Altınlı Köprüsü ayakta kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki tarihi Altınlı Köprü, sarsıntıları küçük çatlakların dışında hasarsız atlattı.

Çataltepe Köyü sınırlarındaki Roma dönemine ait Altınlı Köprü, 4 kemeri ve 83 metre uzunluğuyla bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalması beklenen tarihi köprü, depremi de hasarsız atlattı.



Gölbaşı ilçesinde çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan depremin ardından köprünün bazı bölümlerindeki çatlaklar da dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.