Adıyaman'da gönüllü berber ve kuaförler depremzedelerin saçını kesti

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a Niğde'den gelen berber ve kuaförler, depremzede çocukların saç bakımını yaptı.

Niğde Belediyesinin desteğiyle kente gelen berber ve kuaförler, Sümerevler Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan afetzede çocuklar için özel alan oluşturdu.

Yaklaşık 20 berber ve kuaför, gönüllü olarak depremzedelerin saç tıraşları ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, kentte yaraların el birliğiyle sarılabileceğini söyledi.

Niğde'den gelen kuaför ve berberlerin depremzede genç ve çocukların tıraşını yaptığını belirten Demircan, "Kentte çeşitli aktiviteler yapılıyor. Çocukları mutlu etmek, hayata bağlanmalarını sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu ve belediyeler burada faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

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