Çocuklar depremin etkisinden oyun ve eğlence ile uzaklaştırılıyor

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

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ADIYAMAN (AA) - Ordu merkezli faaliyet gösteren Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü (Pikolo) Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 3 ilde, çocuklarda afetin izlerini silmek için oyun ve çeşitli aktivitelerle psikososyal destek sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütünün desteğiyle fındık üretimi yapılan kentlerde "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi"ni yürüten dernek, depremlerin ardından bölgede insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Adıyaman, Malatya ve Hatay'da çadır kentlerde kalan çocuklar için eğitim faaliyetlerine başlandı.

Çocuklara psikososyal destek çalışması, derneğin 24 personeli ve 100'ün üzerinde gönüllü uzman ile Bakanlıkça görevlendirilen psikolog, sağlık personeli ve sosyal hizmet uzmanı tarafından yürütülüyor.

Adıyaman'da 800 kişinin yerleştirildiği DSİ 27 Nolu Narlıkuyu Çadır Kenti'nde de çocuklar için boyama, zeka oyunları, kitap okuma, halat çekme, müzik eşliğinde dans gibi etkinlikler yapılıyor.

- "Çocukların yüzündeki bir tebessüm bile bizi mutlu ediyor"

Pikolo Derneği Genel Sekreteri Ömer Dede, AA muhabirine, derneğin, öğretmenlerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Çocukların travmatik durumlarını ortadan kaldırmak için psikososyal oyun terapileri düzenlediklerini belirten Dede, psikolog, öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarının sahada çocukların iyi olma hallerini desteklemek ve dramatik durumlarını ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Adıyaman'da günlük ortalama 60 çocuğa yönelik çalışma gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Dede, "Çocuk dostu ile yetişkinlere yönelik bireysel görüşme çadırımız var. Hatay'da da günlük 120 çocuğa aynı hizmeti vermekteyiz. 6-16 yaş arasındaki çocuğa psikososyal destek çalışması yürütüyoruz. Çocukların içinde bulunduğu travmatik durumlarını unutmalarına ve hayatta oluşturdukları baskıları ortadan kaldırmaya yönelik oyun etkinlikleri ve oyun terapileri yapıyoruz." diye konuştu.

Dede, mobil psikososyal destek araçlarının Hatay'dan başlayarak tüm deprem bölgesinde özellikle çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlayacağını aktardı.

Sosyal destek uzmanı Fidan Akat ise kendisinin de depremi yaşadığına işaret ederek, çocukların bu süreci atlatacaklarına inandığını dile getirdi.

Adıyaman'daki çadır kentte 5 kişi görev yaptığını aktaran Akat, "Eğitimde uzman olan arkadaşlarımız var. Etkinlik planlamamız psikologlar tarafından hazırlanıyor. Deprem yaşandı. Bir nebze de olsun çocukların anlık olarak unuttuğunu hissediyoruz. Çocukların yüzündeki bir tebessüm bile bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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