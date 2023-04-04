Türkiye Diyanet Vakfı, Adıyamanlı kadın ve çocuklara etkinliklerle moral veriyor

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman'da kurulan çadır kentlerde kalan kadın ve çocuklara yönelik farklı etkinlikler düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde TDV personeli, Adıyaman'da her gün farklı çadır kenti mobil araçla ziyaret ederek, afetzede kadın ve çocuklarla bir araya geliyor.

Karapınar Mahallesi'nde 330 kişinin yerleştirildiği çadır kente gelen görevliler, kadınlar için örgü örme etkinliği gerçekleştirdi. Buradaki etkinliğe, Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri de katkı sundu.

İp atlayıp çeşitli zeka oyunları oynayan çocuklar, halat çekme, çuval ve kaşıkla top taşıma yarışmalarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

TDV Ankara Gönüllü Faaliyetleri Uzman Yardımcısı Zahide Elif Ataseven, AA muhabirine, depremzedelerin sosyalleşmeleri, yaşadıkları travmayı bir nebze atlatmaları, acılarını biraz unutmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle kadınlara yönelik önceki rutinlerine dönmeleri için örgü, el işi gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Ataseven, çocuklar için de en büyük terapinin oyun olduğunu anlattı.

Ataseven, mobil araçla her gün farklı bir çadır kente gittiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her gün birkaç insana dokunmak, birkaç çocuğun yüzünü güldürmek bize de iyi geliyor. Özellikle kadınlardan, 'Eskiden hep ben bunu yapardım, iyi ki geldiniz, bize acılarımızı unutturdunuz' gibi dönüşler alıyoruz. Bu, bize çok iyi hissettiriyor. Onların acılarını sarmaya çalışmak, onların acılarıyla, dertleriyle dertlenmek bize iyi hissettiriyor. Kadınlar çok memnunlar. 'Bir an olsun unuttuk' diyorlar. Çocukların da bir tebessümü, bir gülümsemesi, bize bir sarılması, motivasyonumuzu yerine getiriyor."

- "En azından biraz kafamız dağılıyor"

Evinin hasar görmesi nedeniyle çadır kentte kalan üç çocuk annesi Nesrin Çakır ise afet öncesinde de bu tür etkinliklere katıldığını söyledi.

Ekiplerin etkinlikleriyle tekrar kendilerini toparlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çakır, "Bu etkinlikler kadınlara çok iyi geliyor. Deprem gününü düşünmemeye çalışıyoruz. Mesela şu an çadırdayız. Zor geçiyor ama en azından böyle uğraş olduğu zaman biraz kafamız dağılıyor. İyi geliyor, terapi gibi oluyor. Dışarıdan gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.



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