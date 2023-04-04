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Tiyatro oyuncusu iki arkadaş deprem bölgesinde "çocuklar gülsün" diye sahne alıyor

AA

Tiyatro oyuncusu iki arkadaş deprem bölgesinde "çocuklar gülsün" diye sahne alıyor

​​​​​​ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye gelen tiyatro oyuncusu iki arkadaş, Adıyaman'da çocuklara moral olması amacıyla gönüllü olarak çadır kentlerde Hacivat-Karagöz oyununu sahneliyor.

İzmir ve İstanbul'da bulunan iki özel tiyatronun sahipliğini yapan çocukluk arkadaşları Ömer Dereli ve Hakan Fidan, Manisa'nın Şehzadeler Belediyesinin talebi üzerine 15 gün önce deprem bölgesine geldi.

Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'da gönüllü olarak sahne alan iki arkadaş, çadır kentlerde kurulu alanlarda çocuklar için her gün Hacivat-Karagöz oyununu sahneye koyuyor.

Tiyatrocular, oyun sonrası çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Hakan Fidan, AA muhabirine, 15 gündür deprem bölgesinde çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman'da çocuklar için sahne almaya başladıklarını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Ben zaten buraya gelmeden Hatay ve Kahramanmaraş'ta idim. Böyle bir teklif gelince tereddütsüz kabul ettim. İzmir ve Türkiye'deki birçok çocuğun yüzünü güldürebiliyorsak, deprem bölgesindeki çocukların şu an müthiş derecede morale ihtiyacı var, dedik. 'Gelir misin?' dediklerinde 'Hayır' diyemedik. Hatta içimiz bir pır pır oldu. Çıktık geldik. Buradaki çocukları gördük. İnşallah onları mutlu edebilmiş, güldürebilmişizdir."

Ömer Dereli ise bir nebze olsun çocukların yüzlerinin gülmesi için çaba harcadıklarını vurgulayarak, "Biz burada bir nebze çocukların yüzünü güldürebiliyorsak, onlara umut aşılayabiliyorsak ne mutlu bize. Onların mutluluğu, güler yüzleri bizleri daha çok mutlu ediyor. İnşallah onlara iyi geliriz. Çünkü bu bölgedeki tüm çocukların şu an sadece gülmeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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