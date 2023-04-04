Adıyaman'da esnaf hayatın normale dönmesi için kapılarını açık tutuyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da iş yeri sahipleri, dükkanlarını açık tutarak hayatın normale dönmesine katkı sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 40 yıldır çiğ köfte işletmeciliği yapan Metin Başkıran, AA muhabirine, yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Deprem anının çok korkutucu olduğunu vurgulayan Başkıran, "Deprem anında sağa sola savrulduk. Çocukların bağrışları yükseldi. O an kendimizi korumaya çalıştık. Elektrikler kesildi. Dua etmeye başladık. Çocuklarımı alarak çıktık." dedi.

Evlerinin depremde hasar gördüğünü ancak kent merkezindeki iş yerinde prefabrik olması dolayısıyla sorun bulunmadığına işaret eden Başkıran, "Depremden sonra birçok aileyle iş yerinde kaldık. Burada 10 gün boyunca ocağımızı yaktık, ekmeğimizi bölüştük. Büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

- "Esnafımızı iş yerlerini açmaya davet ediyorum"

Depremden 10 gün sonra iş yerini açmaya karar verdiğini dile getiren Başkıran, şunları kaydetti:

"İlk başta, 'Her taraf enkaz altında, ticaret yapmanın anlamı yok' diye düşündük. Neticede hayat normale dönecek. Biz de hayatın normale dönmesi, insanlarımızın motive olması için iş yerimizi açtık. Bizden güç alan diğer esnaf arkadaşlar da iş yerlerini açmaya başladı. İnsanlar birbirleriyle diyaloga geçip alışveriş yapmaya başlayınca psikolojileri de düzeliyor, rahatlıyor. İmkanı olan tüm esnafımızı iş yerlerini açmaya davet ediyorum."

Mikail Bakır ise yaklaşık 10 yıldır çiğ köfte dükkanı bulunduğunu belirtti.

Depremden birkaç hafta sonra iş yerlerini açtığını anlatan Bakır, "Hayat bir şekilde devam ediyor. Geride kalanlara biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden bu geliyor. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.