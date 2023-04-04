Adıyaman'da kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzü sosyal aktivitelerle gülüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kırsal bölgelerde yaşayan depremzede çocuklara, çeşitli kurumlarca düzenlenen sosyal aktivitelerle moral veriliyor.

Besni ilçesi Karagüveç köyünde Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Bartın İl Halk Kütüphanesi ekiplerince çocuklara yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocukların kütüphanedeki kitaplara ulaşmalarını sağlayan ekipler, mendil kapmaca, ip atlama gibi oyunlar aynatıyor.

Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde gönüllü görev alan İngilizce öğretmeni Leman Neslihan Arslan, AA muhabirine, her gün iki üç köye ulaşarak çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların bu tür etkinliklerle biraz olsun deprem psikolojisinden uzaklaştıklarını vurgulayan Arslan, ekiplerinde görevli psikologların da çocuklarla yakından ilgilendiklerini anlattı.

Arslan, çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabahtan çıkıyor, akşama kadar çocuklarla zaman geçiriyoruz. Onlarla oyunlar oynuyor, beraber kitaplar okuyoruz. Psikolog arkadaşlarımız da özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Çünkü bazı çocuklarımız maalesef depremden dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yine bazı çocuklarımızı evlerinde bizzat ziyaret ediyoruz. Onlara da kitaplar dağıtıyor, çeşitli hediyeler veriyoruz."





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