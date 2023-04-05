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Adıyaman'da Ramazan Bayramı'na kadar enkazın büyük oranda kaldırılması hedefleniyor

AA

Adıyaman'da Ramazan Bayramı'na kadar enkazın büyük oranda kaldırılması hedefleniyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar büyük oranda tamamlanması planlanıyor.

Kentte koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, depremin ardından yıkılan binaların enkazının kaldırılması için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Hayatın normale dönmesi için yıkıntıların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Tüm Adıyaman genelinde değerlendirdiğimizde enkazın yüzde 62'si, merkez olarak değerlendirildiğimizde de yüzde 78'i kaldırıldı. Günlük 3 bin kamyon seferiyle 266 ekskavatörümüz, 600 kamyonumuzla Adıyamanlılara verdiğimiz, 'Bayrama kadar tüm enkazı kaldıracağız.' sözümüzü tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki Adıyaman'da bayrama kadar enkazın yüzde 90'ını kaldırmış olacağız." diye konuştu.

- "8 çarşıda 850 esnafımız bayrama kadar ticarete başlamış olacak"

Kentte hayatı normale döndürmek amacıyla esnaf için de çarşılar yaptıklarını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"İş yerlerini kaybeden esnafımız için çarşılar kuruyoruz. 8 çarşımız bayrama hazır olacak. 8 çarşıda 850 esnafımız bayrama kadar ticarete başlamış olacak. Zaten ikisini açtık. Bunun yanında mali müşavirler sitesi, elektrikçiler sitesi açıyoruz. Avukatlarımıza konteyner çarşılar yaparak baroyu ayağa kaldırıyoruz ancak enkazı kaldırmadan hayatı tam anlamıyla normale döndürmek bizim için çok kolay olmuyor."

- Konteynerlerde 5 bin 600 kişi barınıyor

Çiçek, kentte bir yandan da konteyner kent kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Konteynerlere yenilerini ekliyoruz. Ramazan Bayramı'na kadar 10 bin aileyi konteyner kente yerleştirmek istiyoruz. Bayramda tüm hedefimiz, en az 10 bin kişiyi konteyner kentlere yerleştirmek. Şu an 5 bin 600 kişi merkezde konteynerde kalırken, bayrama kadar inşallah 10 bin kişiyi yerleştirmiş olacağız. Durmadan devam edeceğiz. Yeni çarşılar, iş yerleri kuruyoruz. Yeni bir psikoterapi merkezinin temelini attık. 20 gün içinde onu da tamamlayacağız. Hayatı normale döndürmek için Adıyaman'da ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Vali Çiçek, özellikle ramazanın yardımlaşma ruhuyla tüm Türkiye'den, hem belediye hem de sivil toplum kuruluşlarından Adıyaman'a ciddi yardım geldiğini dile getirerek, "166 noktada iftar çadırı kuruldu. Her mahallemizde iftar çadırı var. Bazılarında eksiklik olan bazılarında fazla olan yerleri değerlendirmeyle tekrardan dengeledik. AFAD olarak bütün vatandaşlarımıza gıdalarını, iftarlıklarını ve sahurluklarını dağıtacağız." diye konuştu.

- Kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor

Kalıcı konutların temelinin atılmasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirten Çiçek, "Kentte iki ayrı noktada temelleri attık, Örenli ve İndere bölgesinde. 2 bin 600 konut bir yerde, 600 konut diğerinde ve yanında ise 400 konut daha başladı. Çok hızlı şekilde yol almaya başladık. Yine köy evleriyle ilgili yer tespit çalışmaları AFAD tarafından devam ediliyor. Cumhurbaşkanı'mızın verdiği sözü ve bizlere olan talimatını yerine getireceğiz. Bir yıl içinde bunlar tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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