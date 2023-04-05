Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Adıyaman'daki çalışmaları değerlendirdi:

ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremin yaralarını sarmak için devlet ve milletin el ele gayretle çalıştığını vurgulayan Demircan, Adıyaman'da hayatın normale dönmesi için birçok çalışma yapıldığını belirtti.

Adıyaman'ın depremlerden en çok hasar gören şehirlerden biri olduğuna işaret eden Demircan, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere valiler, kaymakamlar ve tüm kurumların büyük emek sarf ettiğini söyledi.

Hayatın normalleşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Demircan, "Enkaz kaldırma çalışmalarında çok önemli mesafe katedildi. Kalıcı konutların temelleri atıldı, hızla tamamlanmasını amaçlıyoruz. Bunun için yerleri temin edilen alanlarda temeller atıldı. Hummalı bir çalışma yürütülüyor." dedi.

- 195 noktada sıcak yemek dağıtılıyor

Kentte günde 600 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldığına dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti:

"Ramazan dolayısıyla bu rakam şu an 400 binlerde. Kızılay ile sivil toplum örgütleri tarafından 68 noktada yemek yapılıyor. Sıcak yemek 195 noktada depremzede kardeşlerimize ikram ediliyor. 70 noktada iftar sofrası kurduk. Bunun 40'ı sivil toplum örgütleri, 30'u da belediye ve Kızılay tarafından koordine ediliyor. Ramazan ayının uhuvveti içinde vatandaşlarımızı bir araya getirerek dayanışma ruhunu artırmayı amaçlıyoruz. Depremin fiziki yaraları kadar ruhi yaraları var. Bu tür organizasyonlar depremzede kardeşlerimiz için güzel oluyor. Yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz."

Demircan, evleri sağlam olanların bir kısmının evlerine geçtiğini dile getirerek, "Bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Şehrin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyinde yer alan sosyal marketlerde günde 2 bin aileye yardım yapılıyor. Vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini buradan ücretsiz temin edebiliyor. Ülkenin dört bir tarafından gelen yardımların adaletli şekilde dağıtılmasına aracılık ediliyor." diye konuştu.

- "Turistlerin gelişi aslında bir gezinin ötesindeydi"

Adıyaman'da güzel gelişmeler olduğunu aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Güney Koreli turistler bir ay önce Adıyaman'a gelmek istedi. Onlara gelebileceklerini söyledik. 'Gelirsek program olur mu, olmaz mı?' gibi tereddütleri vardı. Nihayetinde geldiler. Turistlerin gelişi aslında bir gezinin ötesindeydi. Turizmcilerimiz, seyahat acentelerimiz ve otelcilerimiz hazırlıklarını yaptı. Buraya yönelik bu tarz program yapanlara çağrımızı yaptık. Ticareti, sanayiyi, turizmi normalleştirmek, bir yerden yeniden başlamak gerekiyor. Tüm bu perspektiflerden bakıldığında her şeyin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bölge koordinatörlerimiz ve bakanlarımız çok hummalı çalışma yürütüyor. Kimse sahadan ayrılmıyor. Deprem bölgelerindeki yaraları hep birlikte kucaklaşarak, birbirimize sarılarak yürütebileceğimize inanıyoruz."





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