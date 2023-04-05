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KKTC Meclisi Deprem Heyeti, Adıyaman'da depremde yıkılan otelin önüne çelenk bıraktı

AA

KKTC Meclisi Deprem Heyeti, Adıyaman'da depremde yıkılan otelin önüne çelenk bıraktı

ADIYAMAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve vatandaşlarının da hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında incelemede bulundu.

Hasipoğlu, komite üyeleri ile İsias Otel'in enkaz alanına çelenk bırakmasının ardından gazetecilere, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremle ilgili başlatılan adli sürecin izlenmesi amacıyla oluşturulan komitelerinin 8 milletvekiliyle Adıyaman'da olduğunu söyledi.

Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Hasipoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin acısının kendilerinin de acısı olduğunu dile getiren Hasipoğlu, "Hayatımız devam ettiği müddetçe bu acıyı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Depremin ilk gününden itibaren hükümetimiz, elçiliğimiz, komutanlarımız, Cumhurbaşkanı'mız Adıyaman'a bir uçak göndererek yaraların sarılması anlamında gerekli girişimleri yapmış, Adıyaman özelinde tüm 11 ile katkı koymaya çalışmıştır." diye konuştu.

Komitelerinin özel bir görevi olduğunu belirten Hasipoğlu, "Başlatılan bir soruşturma var. İsias davası olarak bilinen bu soruşturma... Bizim maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tabii ki çok fazla ölümüz vardır. Türk milletinin tekrardan başı sağ olsun ama bu gencecik yavrularımız, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri, aileleri hayatlarını kaybetmiştir. Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, bugün kentte Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Soruşturma dosyasıyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Çok fazla dosya var ama bizi mutlu etmiştir ki özel olarak bu dosyada savcılık makamı tarafından ilgi alaka vardır. Dosyayla ilgili tüm raporlar, statik raporlar, mimari dosya, hepsine erişilmiştir. Enkaz kalkmadan numuneler alınmıştır ve bu numuneler incelenmek için İstanbul Teknik Üniversitesine gönderilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Dosya ile ilgili soruşturma kapsamında 5 tutuklu olduğuna işaret eden Hasipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha fazla tutuklunun olabileceğine dair soruşturmanın genişletilmesi devam etmektedir. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine, yargısına güveniyoruz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız bizden bu konuda tabii ki haber bekliyor dosyanın süreciyle ilgili ama bu sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduk. Bizim tek amacımız, yargının işine karışmak değil, adaletin tecelli etmesini görmektir. 35 kardeşimizin, 25 yavrumuzun ailelerinin de bizden beklentisi budur. Bu uğurda da biz takip bürosu gibi Meclis'imizde bu süreci takip edeceğiz. Günün sonunda da suçluların en ağır cezayı almasını talep edeceğiz tabii. Sadece İsias özelinde değil. Deprem öldürmüyor, maalesef hatalı binalar, kolon çalan, kolon kesen, malzemeden çalan müteahhitler ve bina sahipleri öldürüyor. Bunun önüne hepimizin geçmesi gerekiyor."

Bu davaların caydırıcılık anlamında kendileri için özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, "İsias davası sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davası değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin de davasıdır. Dolayısıyla bu davanın sonucu bizler için çok önemlidir." diye konuştu.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve komite üyesi Fazilet Özdenefe ise meclislerinde temsil edilen bütün siyasal partiler olarak, siyaset, partiler üstü bir noktada bu konuya yaklaştıklarını söyledi.

Dün TBMM'de gerçekleştirdikleri temaslardan sonra bugün de burada ziyaretler yaptıklarını aktaran Özdenefe, bu anlamda sürecin ilerlemesiyle ilgili olarak kendilerine verilen bilgilerden dolayı ve süreçle alakalı teşekkürlerini ifade etmek istediğini kaydetti.

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