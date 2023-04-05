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Bakan Kasapoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı:

AA

Bakan Kasapoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı:

ADIYAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanındaki bu yurtlar depremzedelerimiz için birer yuva oldu. Bu misyonumuzu güçlü şekilde ifa ederek sürdüreceğiz." dedi.

Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından bölgede görevli Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Altınşehir Konteyner Kent'te konaklayan depremzedelerle bir araya gelen Kasapoğlu, burada çocukların oyunlarını izledi, masa tenisi oynadı.

Daha sonra Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar programına katılan Bakan Kasapoğlu, depremzedelere yemek dağıttı, onlarla orucunu açtı.

Burada konuşan Kasapoğlu, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Art arda yaşanan depremlerin herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün sofranızı bizimle paylaştınız. Her birinize müteşekkiriz. Allah sizlerden razı olsun. Bu zorlu süreçte her geçen gün daha güzele giderek, onararak, yaralarımızı iyileştirerek inşallah birlikte yürüyeceğiz. Bu zorlu süreçleri birlikte aşacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerek yeni konutların inşası, gerekse sosyal anlamdaki çalışmalar... Her biri devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülüyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm ekibimiz, insan kaynağımız ve altyapımızla sizlerin emrindeyiz. 'Yurdumuz yuvanızdır' dedik. Dün Ankara'da depremlerden etkilenen kardeşlerimizle iftarımızı yaptık. Ülkemizin dört bir yanındaki bu yurtlar depremzedelerimiz için birer yuva oldu. Bu misyonumuzu güçlü bir şekilde ifa ederek sürdüreceğiz."

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