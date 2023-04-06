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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Belediyeler Birliği Adıyaman'da "doğal afet" toplantısı yaptı

AA

Türkiye Belediyeler Birliği Adıyaman'da "doğal afet" toplantısı yaptı

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) Adıyaman'da "doğal afet" toplantısı düzenlendi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Valilikte düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın kardeşliğin, dayanışmanın ve bereketin kenti olduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği olarak depremlerden önce Japon bilim insanlarıyla afet öncesi, afetin sırası ve sonrasını çalıştıklarını anlatan Şahin, şöyle dedi:

"TÜBİTAK ile de deprem master planını çalışmıştık. Şehrin statiğini, şehirdeki altyapıyı çalışmıştık ama hiçbirimiz 11 ili kapsayan 15 milyonu ilgilendiren ve bu kadar derinliği az olan bu kadar ağır ve şiddetli aslında deprem değil küçük bir kıyameti yaşayacağımızı hesaplayamamıştık. Biz 'her zorlukta bir kolaylık var' anlayışıyla yaptığımız çalışmaların üzerine daha ne koyabiliriz, birlikte ne yapabiliriz diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunu artık biliyoruz ki artık bu ülke deprem ülkesi, bu bölge deprem bölgesi, bu il deprem şehri."

Depremde 85 milyonun kardeşliğini hissettiklerini anlatan Şahin, "85 milyonun yardımlaşmasını, dayanışmasını hissettik. Bu konuda dünyanın en iyisiyiz, hiç mütevazı olmayacağız ama bizim de daha planlı, daha sistemli, daha önleyici tedbirleri çoğaltmamız gerekiyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış önleyici tedbir, 7 kat maliyetleri azaltıyor, iyileştirmeyi artırıyor. Buradan çıkaracağımız derslerle de yapmamız ve yapmamamız gerekenleri var. Bölgenin daha güvenli, daha dirençli bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

- Diğer konuşmalar

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise büyük bir felaketin yaşandığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla hep birlikte çözeceğiz. Yaraları hep birlikte saracağız. Devlet, millet dayanışmasının en güzel örneğini yaşadık. Büyük bir acı var. Büyük bir travma yaşıyoruz. Netice itibarıyla bizler yerel aktörler olarak bize destek olan TBB Başkanı başta olmak üzere her kesimle, bu travmayı inşallah ortadan kaldıracağız. Yaralarımızı yine ortak bir mücadeleyle inşallah sarmaya devam edeceğiz."

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da kendilerini diri tutanın birliktelik ruhu olduğunu vurguladı.

Toplantıda Fatma Şahin, "Dirençli Şehirler" başlıklı bir sunum yaptı.

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