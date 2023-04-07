Motosikletiyle Adıyaman'da depremzedelerin yardımına koşuyor

ADIYAMAN (AA) - CİHAN OKUR/KEMAL CEYLAN - Depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine destek için Bursa'dan motosikletiyle Adıyaman'a gelen Atilla Mısırlıoğlu, kırsal kesimlere ilaç ve diğer yardımların ulaştırılması için çalışıyor.

Mısırlıoğlu, AA muhabirine, Bursa'da matbaacılıkla uğraştığını belirtti.

Deprem haberlerini Bursa'da iş yerinde çalışırken aldığını anlatan Mısırlıoğlu şöyle konuştu:

"Depremden sonra 2 hafta iş yerinde haberleri dinleyerek geçirdim ve yerimde duramadım. Bireysel olarak çadırımı aldım, motoruma atlayıp bir şekilde benim de yardımım olur diye geldim. Eczacı odası ile ilaç dağıtımı yaptık, onlara yardımcı oldum. Köylerdeki ve merkeze uzak olan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine motorumla ulaşmaya çalıştım. Bunun yanında özel aileleri yakalamaya çalıştım. Çocuklarını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş acılı aileler var. Bunlarla özel olarak ilgilenmeye çalıştım."

Bölgede gönüllü olarak çalışmak isteyen herkesi Adıyaman'a beklediğini ifade eden Mısırlıoğlu, "Özellikle çadır kentte ve konteyner kentte yaşamayan ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü devlet çadır kentte ve konteyner kentte kalan ailelerin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak evinin yanında veya merkeze uzak yerlerde çadırda kalan depremzedelerin ihtiyaçları oluyor. Onları bulmaya, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür içimiz rahat, bir kişiye bile yardımcı olduysak ne mutlu bize. Bir hafta kalacağım diye geldim ancak buradan kopamıyorum. Arkadaşlarımla beraber elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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