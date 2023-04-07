Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, çocuklar için deprem bölgesinde

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ADIYAMAN (AA) - Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da etkinlikler gerçekleştiriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlerde yaşayan çocukların travmayı atlatmaları için çaba harcanıyor.

Bu kapsamda 17 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonuna ait "oyun tırı" depremde etkilenen illerde geleneksek oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor.

Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından "oyun tırı", Adıyaman'a geldi.

Altınşehir Konteyner Kent'te afetzede çocuklarla bir araya gelen ekip, geleneksel oyunlarla çocukların moral bulmasını sağladı.

Çocuklar ip atlayıp çeşitli oyunlar oynadı, halat çekme, çuval ve kaşıkla top taşıma yarışları yapıldı, şişme parkurlarda eğlenceli anlar yaşadı.

- "Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, AA muhabirine, depremzede çocuklara yaşadıkları acıyı unutturmak istediklerini söyledi.

Oyun tırlarının afetzede çocuklar için İstanbul'dan 17 Mart'ta yola çıktığını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak asrın felaketinin yaşandığı Hatay'a gittik. Orada çeşitli etkinlikler düzenledik. Çocukların yüzünü güldürmeye çalıştık. Daha sonra Samandağ, Defne, Kırıkhan, İskenderun, İslahiye, Nurdağı, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta afetzede çocuklarla buluştuk. Son olarak Adıyaman'a geldik. 16 gün boyunca depremzede çocukların yüzünü güldürmeye, deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalıştık. Geleneksel sek sek, halat çekme, sandalye kapmaca ve çuval yarışlarını oynadık. Şişme oyun parkurunda doyasıya oynamalarını sağladık. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz."

Ülkenin büyük bir felaket yaşadığını ifade eden Mutlu, "Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Biz de devletimizle buradayız. Depremzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın." dedi.

Depremzede anne Yıldız Korkut ise "Çocuklar için güzel bir değişiklik oldu. Çocuklarımız depremden çok olumsuz etkilendiler. Bayağı kötü oldular. Böyle etkinliklerle psikolojileri de düzeliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





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