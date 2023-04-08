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Ailesini kaybeden depremzede baba mesleği ile hayata tutunmaya çalışıyor

AA

Ailesini kaybeden depremzede baba mesleği ile hayata tutunmaya çalışıyor

ADIYAMAN (AA) - FİKRET DELAL/EYÜP ELEVLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da eşi, iki çocuğu, anne ve babası ile birlikte yakınlarından 12 kişiyi kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkartılan Abuzer Karataş, işinin başına döndü.

Depremde, Karataş ailesinin Sümerevler Mahallesi'nde yaşadığı 4 katlı bina da yıkıldı. Afetin ilk saatlerinde enkazdan 32 yaşındaki Abuzer Karataş yaralı çıkartılırken, eşi Esra (28), çocukları Muhammet Eyüp (4) ve Sinem (2) ile babası Mulla Ali (66), annesi Zeynep (63) ve kardeşi Burak Karataş (25) hayatını kaybetti.

Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Abuzer Karataş, akrabalarıyla konteynerde yaşamını sürdürüyor.

Kuyumculuğu babasının yanında öğrenen Karataş, deprem nedeniyle kapalı kalan dükkanının kapısını ağabeyi ile bir süre önce yeniden açtı.

- "Enkazdan çıkınca deprem olduğunu anladım"

Abuzer Karataş, AA muhabirine, depremin, su içip yattıktan kısa süre sonra meydana geldiğini söyledi.

Hemen eşini uyandırdığını anlatan Karataş, "Eşim ve çocuklar aynı odada kalıyorduk. Eşim kızımı, ben de oğlumu aldım. Atlamak istedim, çok yüksekti, atlayamadım. Düşmesin diye dolapları tutuyordum. Sarsıntı 5 saniye falan sürdü. Yan bina, bizim binaya vurdu. Eşim bana, ben de aynı şekilde eşime, 'hakkını helal et' dedim. Sabah beni çıkardılar. Enkazdan çıkınca deprem olduğunu anladım." diye konuştu.

Karataş, eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşinin ise kendisinden sonra çıkarıldığını ifade ederek, "Tedavi olduktan sonra, tekrar evin olduğu yere geldim. Annem, babam, eşim ve çocuklarımın durumlarını sordum, 'İyi' dediler. İki, üç gün sonra kaynanam, 'Eşin ve çocukların nerede?' diye sorunca o zaman öldüklerini öğrendim. Çocuklarımı çok görmek istedim ama göstermediler. Ailemden 6 kişi, diğer yakın akrabalarımdan da 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Yaşadığı acıyı unutmanın zor olduğunu dile getiren Karataş, "Bir şeye tutunmaya çalışıyorum. İşe gidip geliyorum. Dükkanda ister istemez biraz kafamız dağılıyor. Unutulur mu? Unutulmaz. Her akşam yattığımda aklımdalar." ifadelerini kullandı.

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