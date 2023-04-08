Uluslararası öğrenciler Adıyaman'da afetzedeler için mesai harcıyor

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ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen uluslararası öğrenciler, zor günlerinde afetzedelerin yanında olarak dayanışma örneği sergiliyor.

Deniz Feneri Derneği öncülüğünde bir araya gelen 11 uluslararası öğrenci, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda gıda ve hijyen kolileri hazırlayarak depremzedelere ulaştırıyor.

Deniz Feneri Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt, AA muhabirine, dernek olarak depremin ilk anından itibaren bölgede bulunduklarını söyledi.

Kunt, 11 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle yardım dağıttıklarını belirterek, "Burada dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerimiz var. Ramazanda gönüllü olarak buraya geldiler ve hazırladıkları yardım kolilerini afetzedelere ulaştırmak için yoğun mesai harcıyorlar." dedi.

Günde yaklaşık bin kişiye yardım kolisi dağıtmaya çalıştıklarını ifade eden Kunt, "Genelde vatandaşlarımızı ziyaret ederek kolilerini ulaştırıyoruz, bazen de onlar buraya gelerek teslim alıyorlar." diye konuştu.

- Öğrenciler çalışmalara katıldıkları için mutlu

Yardım faaliyetlerine katılan öğrencilerden Ganalı Yusuf Mustafa, Deniz Feneri ekibi ile çalıştıklarını söyledi.

Depremzede ailelere yardım etmek için kente geldiğini anlatan Mustafa, "Burada çeşitli koliler hazırlıyoruz. Hazırladığımız kolileri kentteki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Çadlı Hüseyin Angari ise Adıyaman'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Yardım etmek çok güzel. Afetzede kardeşlerimize yardım etmek beni mutlu ediyor. Her işi yapmak istiyoruz. Türkiye'ye geçmiş olsun." dedi.

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