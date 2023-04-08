Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan İkra Sitesi'nin şantiye şefi mimar Fikret Gözel, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gözel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.