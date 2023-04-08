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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı

AA

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan İkra Sitesi'nin şantiye şefi mimar Fikret Gözel, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gözel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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