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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde Hatay dışındaki tüm illerde acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazlarının Ramazan Bayramı'na kadar kaldırılmasının planladığını bildirdi.

Bakan Soylu, Adıyaman Valiliği'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan beri bölgenin her noktasında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman'da şu ana kadar enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72’nin üzerine çıkıldığını aktaran Soylu, "Hem acil yıkılacak hem de enkaz olan binalarla ilgili neredeyse dörtte 3'ü bitmiş durumda. İnşallah Adıyaman'da enkazı ve acil yıkılacak binaları bayrama kadar bitirmiş olacağız ve bayramın hemen akabinde de ağır hasarlı binalara başlayacağız." dedi.

Deprem bölgesinde şu ana kadar 56 bin 609 olan acil yıkılacak ve yıkılmış binaların 33 bin 690'ının enkazını kaldırdıklarını ifade eden Soylu, "Enkaz kaldırma çalışmalarını özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve belediyelerle yapıyoruz. El birliğiyle bu çalışma yürüyor. Hatay'da yüzde 50 seviyesini biraz aştık. Hatay hariç bayrama kadar tüm bölgedeki acil yıkılacak ve enkaz olan binaların enkazlarını kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda programımızda herhangi bir aksaklık söz konusu değil." diye konuştu.

Soylu, Ramazan Bayramı sonrasında ağır hasarlı binalarla ilgili işlemlerin yapılacağını da bildirdi.

- Çadır ve konteyner kentlerde son durum

Deprem bölgesinde 698 bin çadırın kurulduğunu ve depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sadece AFAD koordinasyonunda Kızılayımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte toplam 3 milyon gıda paketi dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Diğer sivil toplum kuruluşu ve yardımseverlerin yaptıkları bu rakamın içerisinde değil. Yine bunun yanı sıra şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız. Altyapılarını yapıyoruz."

Devletin tüm organlarının deprem bölgesinin yaralarını sarmak için çalıştığını vurgulayan Soylu, "Bütün bakan arkadaşlarımız hepimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları devletin bütün imkanı ve kapasitesi buna sevk edilmiş durumdadır. Buradaki vatandaşlarımız başlarını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız. Kalıcı konutlar da başladı. Bunlardaki zaman süresi de 1 yıllık. İnşallah bu zaman süreci içerisinde depremzede hemşehrilerimizi kalıcı konutlarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

- Vatandaşlara destekler

Soylu, depremzedelere yönelik desteklere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Özellikle 10 bin lira yardımlar vardı. Şu ana kadar yüzde 99'u ödenmiş oldu. 1 milyon 706 bin 751 kişiye dün akşam itibarıyla bu ödenmiş oldu. Yaklaşık 380 bini aşkın da 15 bin liralık taşınma yardımları ödendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına, yakınlarına, yani hukuken kime düşüyorsa onlara da destek ödemeleri cuma günü itibarıyla başladı. Önümüzdeki hafta da önemli bir bölümünü tamamlamış olacağız. O da bitmiş olacak. Böylece inşallah vatandaşlarımızın her bir sürecinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz ve burada samimiyetle bir çalışma söz konusudur. Bölgedeki arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, burada bulunan belediyeler hakikaten hem medeniyetimizin bize miras bıraktığı o büyük dayanışmanın nasıl bir örneği olduğunu 21. asırda gösteriyorlar ama aynı zamanda da ellerinden gelen bütün maharetlerini, bütün kapasitelerini de buradaki vatandaşımızın lehine ortaya koymaya çalışıyorlar."

- "Adıyaman'ın da deprem bölgesinin de emrine amadeyiz"

Bakan Soylu, yurt içi ve dışından gelerek deprem bölgesine destek verenlere teşekkür etti.

Gençlerin de depremzedelere yardımda görev aldığına işaret eden Soylu, "El birliğiyle yaraları saracağız ve o güvenli yaşam alanlarına dönüştürdüğümüz şehirlerde yine, o şehirlerin hikayeleriyle geleceğe doğru hep birlikte adım atmış olacağız. Cenabı Allah zorlarımızı kolaylaştırsın. İnşallah öteki dünyaya irtihal eden, depremde hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimize de rahmet eylesin." diye konuştu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Soylu, "Adıyaman'ın da deprem bölgesinin de emrine amadeyiz. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Bu arada Soylu, toplantı öncesinde Valiliğin maskotu olan "Boncuk" isimli kediyi de sevdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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