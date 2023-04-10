Samsunlu iş adamları depremzedelerle iftarda buluşuyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da kurulan konteyner kentte her akşam bir iş insanı tarafından depremzedelere iftar veriliyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonunca (SAMKON) kurulan ve "Samsun Köyü" adı verilen konteyner kentte yaklaşık 400 depremzede kalıyor.

Yaklaşık 100 konteynerin bulunduğu kentte depremzedeler için fırın, çamaşırhane ve yemekhane bulunuyor.

Çadır kentte düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, her akşam bir hayırsever iş insanının depremzedelere toplu iftar verdiğini söyledi.

Aşcı, dünyada eşi benzeri olmayan bir afetin yaşandığını ifade ederek, "İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Biz de yaraların sarılması için elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Burada çok güzel bir birliktelik oluştu. Samsunlu iş insanları her akşam toplu iftar yemeği veriyor. Birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmayı diliyorum." diye konuştu.





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