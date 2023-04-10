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Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Altınşehir K-1 Konteyner Kent alanını inceledi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Altınşehir K-1 Konteyner Kent alanını inceledi:

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir yandan bütünsel kalkınmaya katkı sağlarken, bir yandan da Türkiye'nin afet direncini geliştirdiklerini belirterek, "Devlet ve millet omuz omuza duruşumuzu sürdürecek, tüm güçlükleri aşacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman Altınşehir K-1 Konteyner Kent alanındaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren başlattıkları çalışmaları aynı titizlikle yürüttüklerini anlattı.

Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalışırken, diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvalarının temelini attık. Hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak, kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Adıyaman-Merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 3 bine yakın ailemizle 11 binin üstünde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, böylece hayatın hızla normal akışına dönmeye başladığına şahit olacağız."

Geleceğe ışık tutan, çok daha güçlü ve gelişmiş bir şehirler kuracaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Adıyaman'ı ve tüm afet bölgesini yeniden bayındır kılana kadar da burada, kardeşlerinin yanında olacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, umutlarının büyük, kendilerine ve millete güvenlerinin tam olduğunu belirterek, bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirdiklerini dile getirdi.

Acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bir yandan bütünsel kalkınmamıza katkı sağlarken, bir yandan da ülkemizin afet direncini geliştirmekteyiz. Devlet ve millet omuz omuza duruşumuzu sürdürecek, tüm güçlükleri aşacağız. Afetin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederken, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerimizde de çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı açtık. Bunlar dışında, önümüzdeki günlerde, ​Ankara AKM-Gar-Kızılay Metrosu, ​Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı, ​Trabzon Zigana Tüneli, Antalya Demirkapı Tüneli, ​Tunceli Singeç Köprüsü, Uşak Çevre Yolu gibi açacağımız nice dev hizmet ve eser de sırasını beklemektedir. Bu eserlerimizi ve daha nicelerini çok yakında milletimizin istifadesine sunacak, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Kısacası 81 ilimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugüne kadar AK Parti hükümetlerinde görev alan tüm çalışmalarımızda da bu inançla milletimize hizmet etmiştir."

- "Salt ideoloji siyaseti yapmak gibi bir derdimiz yok"

AK Parti'nin bugüne kadar girdiği her seçimden birinci çıkarak milletin partisi olduğunu da tüm dünyaya kanıtladığını söyleyen Karaismailoğlu, "Arkamızda milletimizin desteğini hissettikçe her zorluğu aşıyor, 'olmaz' denileni yapıyor, hayal bile edilemeyeni ülkemize kazandırıyoruz. Bizim başkaları gibi salt ideoloji siyaseti yapmak gibi bir derdimiz yok. Hizmet eden izzet bulur." diye konuştu.

Yollarını "hizmet siyaseti" üzerine inşa ettiklerine değinen Karaismailoğlu, vatandaşları yıllarca beklediği yatırım, proje ve hizmetlere kavuşturduklarını belirterek, "Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, bizler de inşallah Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle, 14 Mayıs genel seçimlerinde, Trabzon'dan, Türkiye Yüzyılı için milletvekili adayı olarak yola çıkıyoruz." dedi.

Türkiye sevdasıyla, Türkiye'nin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için durmak yok, 'her zaman yola devam' diyerek ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Yeni dönemde de atacağımız adımlar, yapacağımız yatırımlar, öncülük edeceğimiz projelerle; Adıyaman, Çanakkale, Hatay, Kars, Malatya, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon... Yani 81 ilimizin 81'i hızlanacak, Türkiye hızlanacak. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe yol açacağız. Üretime, istihdama, kalkınmaya yol açacağız. Türkiye'nin yolunu açacağız. Eser ve hizmet şölenlerimizi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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