Van Gölü sahilindeki 1100 dönümlük alana park yapılıyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, "Sahil Yolu Projesi" kapsamında sahil şeridindeki 1100 dönümlük alana park yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeşil alanların artırılması, daha sağlıklı ve yaşanabilir kent oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uyguma Oteli arasındaki 10 kilometrelik Sahil Yolu'nda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda yeşil alan çalışmaları yürütülüyor.



1100 dönümlük alanın içinde kalan sazlık ve doğal yaşam alanlarının korunduğu projede, cadde boyunca 9 kilometrelik yürüyüş yolu da yapılıyor.

Sahil yolu güzergahının bazı bölgelerinde ise doğal doku bozulmadan alana çakılan direkler üzerine yapılacak olan 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yoluyla insanların doğayla iç içe zaman geçirmesinin sağlanması hedefleniyor.



Kent trafiğini de rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolu projesinde, 9 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, mescit ve tuvaletler bulunuyor.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje ile kent sakinlerinin doğa ile iç içe olacağı bir ortam oluşturacaklarını belirtti.

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