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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor

AA

Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı Ören Yeri, ziyaretçilerini bekliyor.

Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.

1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Depremlerden etkilenmeyen ören yerine bu yıl 250 binden fazla ziyaretçi beklediklerini vurgulayan Alkan, "Nemrut Dağı Ören Yeri UNESCO koruması altında. Kommagene'nin en önemli kralı Antiokhos'un anıt mezarı da burada bulunuyor. Bu yıl hem 6 Şubat depremlerinden Nemrut'un nasıl sağlam çıktığını hem de güneşin doğuşunu ve batışını görmek için tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri Nemrut'a bekliyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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