Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da iftar programında konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde depremzedelerin konutlarını ücretsiz şekilde inşa edeceklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda Saadet Partisi tarafından kurulan aşevinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyaseti iyiliğin yarış alanı olarak gördüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak milletin sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını kaydederek, "Kamplaşma olmadan, birbirimizi kucaklayarak, sevgi ve saygı göstererek, kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz." dedi.

Türkiye'de her evde huzurun olmasını istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle konuştu:

"Elbette insanımız acı içerisinde. Bunun farkındayız ve biliyoruz. Büyük acıların yaşandığını gayet iyi biliyoruz. 'Vatandaşın parası kuru soğana yetmiyor.' dediğim zaman alay ettiler. Geçmişte bizde de olurdu. Yardım alanlar makarnacı diye bir anlamda eleştirilirdi, dalga geçilirdi. Bütün bunları aşarak açık ve net söylüyorum, Allah nasip ederse sizlerin oylarınızla iktidara geldiğimizde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

- "Sizden helallik isteyeceğiz"

Devletin konutların yapımı için yönetmelikler çıkardığını, vatandaşların devletin güvencesi altında evlerini satın aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı olarak şunu söylüyoruz; siz evinizi alırken, dükkanınızı alırken 23 ayrı belgede 42 imza vardı. Yani, inşaat mühendisinden tutun mimarına kadar, fizik mühendisinden jeoloğa kadar herkesin imzası vardı. Siz sadece tapuya gittiniz, tek imza attınız. Dediniz ki ben bu evi, bu dükkanı satın alabilirim. Dolayısıyla devletin güvencesi altında, onun çıkardığı yönetmelikler çerçevesinde bu bina depreme dayanıklıdır diye size söz verdiler. Yönetmelik vardı. Size söz verdiler. Siz de gittiniz, devlete güvendiniz daireyi aldınız. Deprem oldu, verilen sözlerin doğru olmadığı, o belgeye imza atanların da doğruya imza atmadığı ortaya çıktı. Sizler hayatlarınızı kaybettiniz, yakınlarınız hayatlarını kaybetti, şimdi size diyorlar ki 'Gelin helalleşelim'. Biz sizden helallik isteyeceğiz ama şöyle; evinizi yapacağız, dükkanınızı yapacağız, ahırınızı yapacağız. Sizden 5 kuruş dahi almayacağız. Bir kuruş dahi almayacağız. Ondan sonra geleceğiz, anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki 'Yakınınızı kaybettiniz ama öleni geri getirmek mümkün değil, evinizi dükkanınızı, ahırınızı yaptık, anahtarını teslim ediyoruz, gelin şimdi helalleşelim'. Bizim helalleşmemiz böyle olacak."

Kılıçdaroğlu, bölgenin dramını bildiklerini dile getirerek, "Efendim, 'Para nerede?' diye soruyorlar. 'Ben, 1 yıl içinde yapacağım, iki yılı ödemesiz, sonra 20 yılda alacağım.' diyor. Ben de diyorum ki, 'Evet yapacağız. 'Ödemesiz mödemesiz değil, zaten yaptık, parayı da almayacağım kardeşim, ne diyorsun sen?' diyeceğiz. Benim söylediğim Anayasa'ya uygun. Benim söylediğim insan haklarına uygun. Benim söylediğim, hakka, hukuka, adalete uygun." dedi.

Mayıs ayının 14'ünde herkesin sandığa gitmesini isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her evde bereket, her evde gelir, her evde güvence olacak. Her evde huzur olacak ki Türkiye'de de huzur olacak. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Parayı nereden bulacaksın diye söylüyorlar. Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Kimse endişe etmesin. 'Parayı nasıl alacaksın' diyorlar, bu kardeşiniz son kuruşuna kadar alacak. Alacak ve getireceğiz. Sanıyorlar ki çaldık götürdük, Kılıçdaroğlu onu bulamaz. Fizan'a götürseler bulacağım. Çalanın yanına bırakmayacağız."

- Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mevcut hükümetin deprem bölgesindeki sorunları çözmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Sadece 2 ay değil, gerekirse 12 ay, gerekirse 20 ay sizinle burada olacağız. Derdinizi dinleyeceğiz, dertlerinizle dertleneceğiz. Eninde sonunda, elbette sonunda bir çözüm bulacağız. Esas şimdi, biz muhalefette olmamıza rağmen belki yapabileceklerimizin bir kısmını yerine getirebildik. Bundan dolayı da haklarınızı helal edin diyorum, eğer eksiğimiz varsa. Allah hepinizden razı olsun. Cenabıhak bu sıkıntıların üstesinden gelebilmeyi sizleri de bizlere de nasip etsin." dedi.

Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

