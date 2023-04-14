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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, depremlerden sonra ilk kez nikah kıydı

AA

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, depremlerden sonra ilk kez nikah kıydı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından işlemi belediye tarafından yapılan ilk nikahı kıydı.

Eski Şire Pazarı'ndaki Gençlik Merkezi'nde bulunan nikah salonunda Berivan Erkmen ile Oğuz Yoldaş hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikahını Kılınç kıyarken, şahitliğini ise Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç yaptı.

Gelin Berivan Erkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, nikah tarihini daha önce aldıklarını belirtti.

Depremin neden olduğu acıları hatırlatan Erkmen, "Bir tarafımız mutluyken bir tarafımız hüzünlü. Büyük bir depremdi. Düğün düşünmüyoruz. Sadece nikah kıydık." dedi.

Oğuz Yoldaş da yaşanan acılar nedeniyle düğün yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Kılınç, kentin 6 Şubat'ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Depremlerden sonra belediyelerinin ilk kez nikah işlemi gerçekleştirdiğini dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Depremde bir dakika içinde insanlar canı, malı ve hayallerinden oldular. Yaklaşık 2 ayı geçkin süre içinde Erkmen ve Yoldaş ailelerinin çocuklarının nikahlarını kıydık. Bu süreçte onların mutluluklarına şahitlik etmek hakikaten çok güzel bir şey. Kendilerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerine hayırlı evlatlar nasip etsin ve evlatların mürüvvetini görmek nasip olsun. Böyle bir mutluluğa şahitlik etmek bizi çok mutlu etti. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum."


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