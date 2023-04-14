Adıyaman'da sınavlara hazırlanan öğrenciler etkinlikte buluştu

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda hazırlanan öğrencilere yönelik programda, tiyatro, Karagöz-Hacivat ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da öğrencilerle bir araya geldi.

Demircan, AA muhabirine, Beşpınar'da sosyal destek kampı oluşturduklarını söyledi.

Kampta 1500 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Demircan, "Burada yavrularımız LGS sınavı ile YKS'ye hazırlanıyorlar. Bir yandan eğitim faaliyetlerini destekliyoruz ama başka bir yönü ile kültürel faaliyetlerle onları hayata, umuda ve geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine değinen Demircan, afetin yaralarını sararken psikososyal sorunları çözmeye yönelik çalışmalara da odaklandıklarını vurguladı.

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