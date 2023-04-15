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Nemrut Dağı sezonun ilk turist kafilelerini ağırlıyor

AA

Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, sezonun ilk turist kafilelerini ağırlamaya başladı.

Nemrut Dağı sezonun ilk turist kafilelerini ağırlıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, sezonun ilk turist kafilelerini ağırlamaya başladı.

Milattan önce 163 ila milattan sonra 72 yıllarında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.

Turizm sezonunun 1 Nisan'da başladığı bölgeye ilk olarak Güney Koreli turist kafileleri geldi. Ören yerine 12 karavanla gelen Alman turist kafilesi de bölgede konaklıyor.

Rehberler eşliğinde Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceleyen turistler, bölgede fotoğraflar çekiyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, AA muhabirine, depremler sonrasında turizm işletmeleriyle toplantılar yaptıklarını ve işletmelerin ihtiyaçlarını belirlediklerini belirtti.

Depremlerin tarihi yapılara etkisine ilişkin yapılan incelemelerin de gerçekleştirildiğini, Karakuş Tümülüsü, Eski Kahta Kalesi ve Arsameia Ören Yeri'nde hasar oluştuğunun tespit edildiğini kaydeden Gelse, restorasyon ve redüksiyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Kentte hasar alan camiler için de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatılacağını kaydeden Gelse, bunun dışındaki tarihi yapılarda hasar tespit edilmediğini ifade etti.

Hayatın turizm içinde bir an önce normale dönmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gelse, şöyle konuştu:

"Adıyaman, deprem bölgesinde turizm sezonunu açan ilk il. Biz geçen hafta Güney Kore'den gelen ilk turist kafilesini karşıladık. Şu ana kadar Güney Kore'den gelen 6 turist kafilemiz var. Onlar bölgede turizm faaliyetini başlatmış oldular. Bununla beraber İtalya'dan Amerika'dan ve Almanya'dan turistlerimiz de geliyor. Yaklaşık 130 turist grubuyla ilgili acentelerimiz bağlantılarını yaptılar. Böylece turizm sezonumuz da başladı"

Kentte depremler nedeniyle yatak kapasitesinin azaldığını belirten Gelse, "Adıyaman'da 2022 yılında 4 bin yatak kapasitemiz varken deprem sonrasında bu kapasite yüzde 50 oranında düştü. 2000 yatak kapasitemiz var şu anda. Bu 2 bin yatak kapasitesinin yaklaşık 650 tanesi şu an kullanımda. İnşallah 2 hafta içinde bu sayı binin üzerine çıkmış olacak. En kısa sürede elimizde yatak kapasitesini aktif olarak kullanmaya başlayacağız." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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