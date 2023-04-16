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Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremleri hasarsız atlattı

AA

Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremleri hasarsız atlattı

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK / MEHMET KUMCAĞIZ - Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hasar almadı.

Besni ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Sofraz köyünde bulunan tümülüslerden biri 15 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde. Kazı çalışmaları sırasında 1993'te ortaya çıkarılan tümülüslerden diğeri ise 10 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde.

Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tümülüsler, toprak dolgunun altında geçiş koridoru ve mezar odasından oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin bölgedeki tarihi yapılara etkisine yönelik incelemeleri sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Sofraz tümülüslerinin depremde hasar görmediği tespit edildi.

- Yılda 5 bin kişi ziyaret ediyor

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Sofraz tümülüsleri ve anıt mezarın daha önce kaçakçıların girmesiyle açığa çıktığını söyledi.

Bölgede daha sonra müdürlüklerince kazı çalışması yaptırıldığını belirten Alkan, "Burada bulunan sikkeler de milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor. Yani günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlendirilen bir tümülüs. 6 Şubat depremlerinden sonraki kontrollerimizde buranın yine sağlam kaldığını gördük." dedi.

Alkan, tümülüslerin içinde beşik ve tekne şeklinde yapılmış iki lahit bulunduğunu ifade ederek, düzgün kesme taşlardan yapılan Sofraz tümülüslerinin korunaklı bir şekilde günümüze ulaştığını dile getirdi.

Sofraz tümülüslerini yılda yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Diğer ören yerlerimize uzak olması nedeniyle ziyaretçi sayısı biraz az. Fakat uzakta olmasına rağmen yine de 5 bin ziyaretçi geliyor. Depremde herhangi bir etkilenme olmadı. Roma mimarisi ve çok korunaklı. Döneminde sağlam yapıldığı için depremde herhangi bir zarar görmedi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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