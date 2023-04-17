Depremin etkilediği Adıyaman'da ilkbahar renkleri hakim oldu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ilkbahar mevsimiyle doğa rengarenk görüntüye kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, badem ağaçları çiçek açtı, nergis ve gelincikler de erken baş gösterdi.

Güzel bahar manzaralarının ortaya çıktığı kentte, insanlar depremin verdiği acı ve hüznü bir nebze de olsa unutmaya çalışıyor.

Yıkılan binaların enkazı şehrin birçok bölgesinde hüznü ve acıyı hatırlatırken, çiçeklerin açması baharın güzelliğini sergiliyor.

Depremin etkilerinden uzaklaşmak isteyenler, Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz Tümülüsleri, Nemrut Dağı Ören Yeri, Perre Antik Kenti, Kızilin Köprüsü ve Kızilin Kanyonu başta olmak üzere tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda vakit geçiriyor.

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