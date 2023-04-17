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Kızılin Kanyonu'ndaki mağaraların bir kısmı depremlerde hasar gördü

AA

Kızılin Kanyonu'ndaki mağaraların bir kısmı depremlerde hasar gördü

ADIYAMAN (AA) - RECEP BİLEK / MEHMET KUMCAĞIZ - Adıyaman'da Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'ndaki mağaraların bir kısmı depremlerde hasar gördü.

Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, doğa harikası manzarasıyla dikkati çekiyor.

Kanyon etrafında Kommagene Krallığı ve Roma dönemine kadar uzanan medeniyetin izleri, tarihi kalıntılar bulunuyor.

Kanyondaki mağaraların bir kısmı, "asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldı.

Köyün yamaçlarından kanyona inilen kesimlerde ise derin yarıklar oluştu. İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, hasar gören alanlara şerit çekerek önlem aldı.

- Düşen kayalar mağaraların giriş çıkışlarını kapattı

Köy sakinlerinden Kurtuluş Akalın, AA muhabirine, kayaların yıkılmasının ardından kanyonda oluşan yankıyı köyden duyduklarını söyledi.

Düşen kayalar nedeniyle mağaraların giriş çıkışlarının kapandığını anlatan Akalın, "Aşağıya iniş tehlikeli. Mağaralarda derin çatlaklar var. Mağaralarda kireç taşları var. Eskiden insanlar kireç taşlarını yontup, toprak evleri kireçliyordu." dedi.

Akalın, depremden önce bölgeye yerli turistlerin geldiğini anımsatarak, "Depremin sabahında geldim buralara baktım, 'Bu sesler nereden geliyor?' diye. Baktığımızda bu derin çatlakları gördük. Jandarmaya haber verdik. Jandarma, İl Özel İdare ile irtibat kurdu, şerit çekildi." ifadelerini kullandı.

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