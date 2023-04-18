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"İyilik iyidir" fotoğraf sergisinin geliri depremzede çocuklara bayramlık oldu

AA

"İyilik iyidir" fotoğraf sergisinin geliri depremzede çocuklara bayramlık oldu

ADIYAMAN (AA) - İstanbul'da düzenlenen, "İyilik iyidir" fotoğraf sergisinden elde edilen gelirle alınan bayramlıklar, Adıyamanlı depremzede çocuklara ulaştırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmen Umut Karahasanoğlu, "İyilik İyidir" projesi kapsamında depremzede çocuklar yararına, 2 Nisan'da İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 23 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergi organize etti.

Karahasanoğlu, sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirle çocuklara bayramlık ve kırtasiye malzemesi aldı. Karahasanoğlu, bazı arkadaşlarıyla Adıyaman TOKİ İlkokulu'nda bir araya geldiği 300 çocuğa hediyelerini, ayrıca öğrencilerinin yazdığı mektupları ulaştırdı.

- "Buradaki insanları anlamak, bir nebze de olsa destek, umut olmak için geldik"

Umut Karahasanoğlu, AA muhabirine, öğretmenliğin yanı sıra 12 senedir fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce, "İyilik iyidir" projesini başlattıklarını belirten Karahasanoğlu, "Deprem bölgesindeki çocuklarımıza bayram hediyesi vermek amacıyla Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşan ekiple fotoğraf sergisi yapma amacıyla yola çıktık." dedi.

Karahasanoğlu, serginin adının da proje ile aynı olduğuna işaret ederek, "Sergimizi yaptık, çok güzel bir katılım oldu. Öğrencilerim sergide bana çok yardımcı oldular. Çok güzel bir bağış aldık, onu da buraya aktardık." diye konuştu.

İlk, orta ve anaokulu öğrencileri için kıyafetin yanı sıra boya kaleminden suluğa kadar çeşitli kırtasiye ve okul malzemesinin de yer aldığı bayramlık paketler hazırladıklarını anlatan Karahasanoğlu, bunları çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karahasanoğlu, daha önce de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 400 öğrenciyi sevindirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Depremden yaklaşık 10 gün sonra İskenderun'da görev aldım. Yalova depreminde de acılar yaşamıştık. O zaman çocuktum ama o acıları hala yüreğimizde hissediyoruz. Buradaki insanları anlamak, bir nebze de olsa destek, umut olmak için geldik. Tabii duygulu anlar da yaşadık. Herkese destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum."

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