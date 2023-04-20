Adıyaman'da mezarlıklara bayram ziyareti

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeni Mezarlık'a gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vatandaşlardan bazıları, gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizledi.

İl Müftülüğü personelinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, hoparlör aracılığıyla mezarlığın geneline ulaştırıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı dikilen mezarlarda, vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

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