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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı

AA

Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı

ADIYAMAN (AA) - Gaziantep merkez ilçe Şahinbey Belediyesince Adıyaman'da yaptırılan kalıcı "Şahinbey Çarşısı" 26 günlük çalışmanın ardından tamamlandı.

Eski otogarın yerine yapılan ve 55 dükkandan oluşan çarşıda incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, belediye olarak 36 gündür Adıyaman'da aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman'da 100'e yakın personel ve 50 iş makinesinin yanı sıra birçok araç gereçle mesai yaptıklarını belirten Tahmazoğlu, "Şu ana kadar kendi araçlarımızla 2 bin 500 kamyon enkaz kaldırdık. Mobil aşevlerimizle günlük 5 bin 500 kişiye iftar yemeği verdik, sahur verdik. Sosyal ekiplerimiz çadır kentlerde şişme oyun grupları kurdular. Çocuklar için mangala, satranç benzeri onların sosyalleşmesi için çalışmalar yaptık. Boyama kitapları, boyama setleri dağıtımı gerçekleştirdik. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için üniversiteye hazırlık kitapları, kaynak kitaplar, soru bankaları dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Tahmazoğlu, Adıyaman'da hayatı yeniden canlandırmak için dükkanları inşa etmenin gerekliliğine inandıklarını, bu kapsamda da Valilikle yaptıkları protokol gereğince çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Burada 55 tane iş yeri var ve tamamı kalıcı. Bundan sonra Adıyaman'ın merkezinde bu çarşıyı kullanacak. İçerisinde her türlü meslek grubu olacak. Böylelikle ticari hayatın yeniden canlanması hem esnafımızın para kazanması hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekan olsun. Tarihi yapıya uygun. Biraz Selçuklu mimarisi izleri taşıyan bir çarşı. 26 gün içerisinde sıfırdan bu hale gelmiş oldu. Güzel de bir çarşı oldu. Adıyaman'a yakıştı. Depremzede Adıyamanlı kardeşlerimize bu çarşıyı hediye ediyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. Onların acısı bizim acımız. Buruk da olsa yarın Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Devlet millet el ele 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bu acıyı da hep birlikte aşacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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