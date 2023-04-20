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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Dolu yağışıyla sokaklar beyaza bürünürken, sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, sağanaktan korunmak için bir süre kapalı alanlarda bekledi.

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