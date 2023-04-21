Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü yakınlarında Mustafa Kemal Kırıklar'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Kırıklar, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde öldü.





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