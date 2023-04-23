Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan törenle kutlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.



Gölbaşı Özer Salik İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daha sonra halı sahada devam eden törende, yaşanan depremler dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da buruk kutladıklarını söyledi.



Özdemir, deprem sonrası ilçeyi yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.



Tören, öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından tamamlandı.





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