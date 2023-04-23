İstanbul'daki işini bırakan genç, Adıyaman'da depremzede çocukları eğlendiriyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL/RECEP BİLEK - İstanbul'da çalıştığı mağazadaki işini bırakan genç, gönüllü geldiği Adıyaman'da çocuklara palyaço gösterileri sunuyor, düzenlenen etkinliklerde uzay hakkında bilgiler veriyor.

İstanbul'da giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Akif Akmış, 10 günlük ücretsiz izne ayrılarak depremin ikinci haftasında gönüllü geldiği Adıyaman'da yardım faaliyetlerine katıldı.

İznin bitiminin ardından İstanbul'daki işine başlayan Akmış, daha sonra işinden ayırılıp Adıyaman'a döndü.

İnsan İzi Derneğinin, Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilere yönelik sosyal destek çalışmalarına ve yemek organizasyonlarına gönüllü katılan Akmış, uzay simülatöründe çocuklara uzayı anlatıyor, palyaço kıyafeti giyerek onları eğlendiriyor.

Akif Akmış, AA muhabirine, "Yaklaşık 40 gündür buradayım. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

"Uzay çadırı"nda etkinlikler düzenlediklerini anlatan Akmış, "Ben ve Gökhan adlı bir arkadaşımız var, onunla beraber kuruyoruz çadırı. Her gün 4 saat açık kalıyor. Buradaki çocuklara uzayın önemini anlatıyoruz. Hepsi çok heyecanlı, hiç durmuyorlar yerlerinde, çok seviniyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık 400 çocuğun bu etkinlikten faydalandığını belirten Akmış, "Çadır yaklaşık 45 metrekare ve oldukça geniş. Uzay simülasyonu gibi bir alan oluşturduk, çocuklar da oldukça keyif alıyor. Çocuklar bu simülasyonda sevinç çığlıkları atıyor. Depremde yaşadıkları olumsuzlukları burada atmaya çalışarak keyifli zaman geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

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