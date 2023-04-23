Adıyaman'da 23 Nisan dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunca Birsen Esensoy İlkokulu bahçesinde şişme oyun grupları kuruldu. Çocuklar burada oyun parklarında oyunlar oynadı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte çocuklar güzel vakitler geçirdi.

Konfederasyon Genel Başkanı Bilal Okudan, AA muhabirine, deprem bölgesi olan Adıyaman'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Depremin ilk anından itibaren ekipleriyle birlikte bölgede olduklarını aktaran Okudan, "Depremin üzerinden 77 gün geçmesine rağmen bölgeyi unutmadığımızı buradaki insanlarla beraber olduğumuzu her daimde onlarla beraber olacağımızı belirtmek için buradayız." dedi.

Okudan, "Çocuklarımızın sevinci bizleri de mutlu ediyor. Adıyaman'da olmaktan, yaraları sarmaktan ve asla bu yaşananları unutmadan bundan sonraki günlerde de onlarla birlikte olacağımızı ifade etmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara etkinlik düzenlediklerini aktaran Okudan, "Bugün oyun alanlarımızı kurduk miniklerimizle beraber şu anda arkadan sesler de geliyor. 6 farklı kulvarda yarışmalar düzenleniyor. Kazananlara da ve kaybedenlere de hediyelerimiz oluyor. Çocuklarımızla bugünün mutluluğu paylaşmak için kendi ekiplerimizle beraber Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllülerimizle beraber etkinliklerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

İpekli Konteyner kentinde de İstanbul Esenler Belediyesi ile Kutu Kutu Tebessüm gönüllüleri çocuklara yönelik program düzenledi.

Burada çocuklar atölye, sahne etkinlikleri ve sokak oyunlarına katıldı.

Kutu Kutu Tebessüm Ekip Lideri Fatma Rana Urgun ise İstanbul Esenler Belediyesi ile ortaklaşa proje yürüttüklerini söyledi.

80 kişilik bir ekiple çocuklara etkinlik yaptıklarını belirten Urgun, "Şu anda burada çocuklarımız için bir bayram şöleni yapmaya geldik. Çocukların duygularını dışa vurabilecekleri ve günün sonunda atölyeden çıktıklarında yanlarında kendi ürünlerini alabilecekleri yani üretici konumunda olabilecekleri atölyeler tasarlıyoruz." dedi.





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