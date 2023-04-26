Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 1 kilo 287 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ayrıca, zanlıların üzerinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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