Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 1 kilo 287 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ayrıca, zanlıların üzerinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 liraya da el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.