Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Adıyaman'da işçi aileleri için 1200 kişilik konteyner kent kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Adıyaman'da işçi aileleri için 1200 kişilik konteyner kent kurdu

AA

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Adıyaman'da işçi aileleri için 1200 kişilik konteyner kent kurdu

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğince (TGSD) işçi ve ailelerinin barınacağı 1200 kişilik konteyner kent kuruldu.

Dernek Başkanı Ramazan Kaya, Adıyaman Organze Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 22 dönümde 308 konteynerin kurulduğu TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Kaya, kurulan yaşam alanıyla, çalışanların yeniden hayata tutunmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hazır giyim sektörünün bölgedeki güçlü yapılanması sayesinde, depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması ve acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştıklarını aktaran Kaya, "Bölgedeki yıkımın hazır giyim sektöründe yol açtığı zararı azaltmak ve çalışanlara destek olmak üzere üye firmalarımız, uluslararası alım ofisleri ve şahıslar aracılığıyla yapılan yardımların ardından kaynaklarımızı daha uzun vadeli çözümlere yöneltmeye karar verdik." dedi.

Bu süreçte deprem bölgesindeki şehirlerin sanayi ve demografik yapılarındaki farkları göz önünde bulundurarak, öncelikli yardım alanlarını, sektörün kalelerinden Adıyaman olarak belirlediklerini belirten Kaya, "AFAD'ın katkıları, Adıyaman OSB Müdürlüğünün işbirliği ve çağrıda bulunduğumuz paydaşlarımız ile hayırseverlerin büyük desteğiyle OSB'nin hemen yanındaki araziye TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'mızı kurduk." diye konuştu.

OSB'deki hazır giyim firmalarının bina ve makinelerindeki hasarın boyutunun büyük olmadığını ancak depremin psikolojik etkileri ve göç nedeniyle ciddi iş gücü kaybı yaşandığını vurgulayan Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem öncesinde Adıyaman'daki üretim kapasitemiz yüzde 70 idi. Depremin ardından ise işletmelerin yapısal hasarının az olması sayesinde mart sonunda yüzde 30, günümüz itibarıyla da yüzde 40'lık kapasiteye ulaşıldı. Kurduğumuz yaşam alanıyla, çalışanlarımızın yeniden hayata tutunmalarına, işletmelerimizin de kalifiye iş güçlerini göç nedeniyle kaybetmeden ayağa kalkmalarına ve yeniden deprem öncesindeki kapasitelere çıkmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Alanı belirlerken, hazır giyim sektöründe kadın çalışan istihdamının yüksek olduğunu da göz önünde bulundurduk. Bu nedenle barınmayı, güvenliği, sosyal yaşamı ve alanın okullar ile sağlık merkezlerine yakın olmasını dikkate aldık. Anne, babalar çalışırken akılları çocuklarında kalmamalı. Çocuklar da rahatlıkla kreşlerine, okullarına gitmeli, parkta oynayabilmeli."

Kaya, depremin etkilediği 11 kentteki hazır giyim sektöre ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2022 yıl sonu verilerine göre, Türkiye genelinde 726 bin, 11 ilde ise 143 bin 663 kişi hazır giyim sektöründe çalışıyor. Buna göre, sektördeki toplam istihdamın yüzde 19,7'si deprem bölgesinden. 50 bin 803 kişiyle Malatya istihdamda ilk sırada yer alırken, bu şehri 22 bin 568 kişiyle Adıyaman, 18 bin 825 kişiyle Diyarbakır takip ediyor. 2022 verilerine göre, 11 il, yıllık 352 bin ton üretimle Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 8,9'unu karşıladı."

Sektörün önde gelen illerinden, 265 hazır giyim firmasında 22 bin 568 kişiye istihdamın sağlandığı Adıyaman'da kurulan konteyner evler, tüm temel ihtiyaçları kapsayacak şekilde tasarlandı ve tefrişatı tamamlandı.

TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'nda barınma konteynerlerinin yanı sıra çocuk parkı, kreş ve çamaşırhane bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da depremden önce ve sonra çekilen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremden önce ve sonra çekilen ...
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.