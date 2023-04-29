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Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

AA

Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 20 noktada kurulan 6 bin 9 konteynerde 24 bin afetzede barınıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman'da barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Depremzedeler, çalışmaların tamamlanmasıyla, mutfak ve banyosu olan, ocak ve elektrikli ısıtıcı bulunan konteynerlere taşınıyor.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, çadır kentlerde yaşayan vatandaşları daha konforlu alanlara yerleştirmek istediklerini söyledi.

Şimdiye kadar 6 bin 9 konteynere 24 bin depremzede yerleştirdiklerini anlatan Tığlı, "En kısa sürede çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı konteyner kentlere almayı hedefliyoruz." dedi.

Konteyner kentlerde sosyal alanların da oluşturulduğunu aktaran Tığlı, şöyle devam etti:

"Konteyner kent deyince, yan yana konteynerlerin dizilmesi olarak adlandırmak biraz eksik kalır. O konteyner kentlerimizde sosyal donatılar da ön plana çıkmakta. Manavından kasabına, berberinden mescidine, kreşinden anaokuluna kadar neredeyse bir ilçede gerekli sosyal donatılar neyse aynısı konteyner kentlerimizde de mevcuttur. Konteyner kentlerimiz neredeyse tamamlanmak üzere, tamamlandığında tüm vatandaşlarımızı bu alanda misafir edip gerekeni yapacağız."

Tığlı, belirlenen alanlara günde ortalama 369 konteyner indirdiklerini kaydederek, "Alt yapı çalışmalarını da süratli bir şekilde yapıp vatandaşlarımızı davet ederek konteynerlere alıyoruz. Bu konteynerlerimizin içerisinde klimasından televizyonuna, buzdolabından yatağına tüm ihtiyaçlar hazır bulunuyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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