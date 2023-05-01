1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor

AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için prefabrik evlerin yapımına devam etti.

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 bin 550 prefabrik yapının yer alacağı geçici yaşam merkezinde çalışan işçiler, prefabrik kentin çalışmasına ara vermeden sürdürdü.

İşçi Hüseyin Dursun, AA muhabirine, depremzedelere prefabrik konut inşa ettiklerini söyledi.

Afetzedelerin sıcak yuvaya kavuşması için ara vermeden çalıştıklarını anlatan Dursun, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ama biz prefabrik kentleri bitirmek için ara vermedik. Biz bayram yapmadan depremzedeler için uğraşıyoruz. Onları sıcak yuvasına kavuşturduğumuzda bizim bayramımız da o gün olacak." dedi.

Emrullah Varan da çadırda kalan depremzedelerin prefabrik yapılara geçmesi için çalıştıklarını anlatarak, "Bugün 1 Mayıs ama biz depremzedeler için çalışıyoruz, onlar evlerine geçtiğinde bizim için bayram oluyor." ifadesini kullandı.

Osman Öztürk de depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

Prefabrik yapıların bir kısmının tamamlandığını, bu yapılarda birçok ailenin yaşadığını belirten Öztürk, "Biz de onların ihtiyaçlarını karşılamak için görevlendirildik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Ben de depremzedeyim ve işçiyim, bugün 1 Mayıs olmasına rağmen depremzede vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'daki Gazihan Dede Mesire Alanı deprem sonrası stres atmak isteyenleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki Gazihan Dede Mesire Alanı deprem ...
Adıyaman'da krom maden ocağı depremde 1191'den 1179 rakıma düştü
YEREL HABERLER Adıyaman'da krom maden ocağı depremde 1191'den 1179 ...
Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 ...
Adıyaman'da çarpışan kamyon ve otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çarpışan kamyon ve otomobildeki 5 kişi ...
Adıyaman'da tekstil sektöründe çarklar dönmeye başladı
YEREL HABERLER Adıyaman'da tekstil sektöründe çarklar dönmeye ...
Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.