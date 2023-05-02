Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

AA

Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

ADIYAMAN (AA) - İLYAS GÜN / ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, dükkanı ağır hasar alan veya yıkılan 350 civarındaki esnaf, kurulan prefabrik çarşılarda yeniden faaliyete başladı.

Afetzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediyeler, kentte onlarca çarşı kurdu. Böylece her geçen gün ekonomik hayatın canlandığı gözlenen Adıyaman'da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak "Balıkesir Çarşısı" adı verilen 86 dükkandan oluşan çarşının yapımında da sona gelindi.

Altyapı çalışmalarını Adıyaman Belediyesinin yaptığı çarşıda yakın zamanda esnafın faaliyete başlaması bekleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, depremlerde binalarla birlikte çarşıdaki dükkanların da çok ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Kentte ağır hasarlı çok sayıda binanın olduğunu anlatan Kılınç, "Bir taraftan devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm teşkilatlar, sivil toplum örgütleriyle Türkiye'deki tüm büyükşehir ve il belediyeleriyle Adıyaman'ın yeniden yapılanması noktasında çok ciddi, güçlü bir birliktelik içinde çalışıyor. Bir taraftan konteynerlere vatandaşlar yerleştiriliyor, bir taraftan da kalıcı konutlar noktasında çok hızlı bir hareketlenme var. Şu an inşaatları devam ediyor. Özellikle barınma, güvenlik, temel ihtiyaçlar öncelikli ama ticari hayatın da gelişmesi için şehrin tekrar yeniden yapılanması ve hareketli hale gelmesi için de dükkanlara ihtiyaç var." diye konuştu.

Kılınç, Adıyaman'da ekonomik hayatın hareketlenmesi için çaba gösterdiklerini dile getirerek, şu ana kadar 350'ye yakın esnafın dükkanlara yerleştirildiğini belirtti.

"Burada da yaklaşık 86 dükkan var. 5'i 50 metrekare, diğerleri 25 metrekare olmak koşuluyla inşa ediliyor. Mağdur olan esnafı kura sistemiyle yerleştireceğiz. Ticari hayatın yeniden canlanması için bu tür ticari alanların faaliyete geçmesi lazım. Balıkesir Çarşısı'nın altyapısını ve yer tahsisini yaptık, dükkanları Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Yaklaşık 10 gün sonra çarşıyı hizmete açmış olacağız." ifadelerini kullanan Kılınç, başta belediyeler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere Adıyaman'a katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kılınç, bu birlikteliğin kendilerini güçlü kıldığını, umutları diri tuttuğunu vurguladı.

Kurulan çarşılarla şehirde çok ciddi hareketlenme ve canlılık oluştuğuna işaret eden Kılınç, "İnşallah bir taraftan kalıcı konutlar diğer yandan ticari alanlar kazandırma ile ilgili çok ciddi, güçlü bir çaba var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor
YEREL HABERLER 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler ...
Adıyaman'daki Gazihan Dede Mesire Alanı deprem sonrası stres atmak isteyenleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki Gazihan Dede Mesire Alanı deprem ...
Adıyaman'da krom maden ocağı depremde 1191'den 1179 rakıma düştü
YEREL HABERLER Adıyaman'da krom maden ocağı depremde 1191'den 1179 ...
Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.