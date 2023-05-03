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İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Size söz, milletçe ayağa kalkacağız, özellikle deprem bölgesinin bütün yaralarını hep birlikte biz saracağız. Hiç endişe etmeyin." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

ADIYAMAN (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Size söz, milletçe ayağa kalkacağız, özellikle deprem bölgesinin bütün yaralarını hep birlikte biz saracağız. Hiç endişe etmeyin." dedi.

İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Baraj Yolu Caddesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen İmamoğlu, "Sizlerin her birisine, kalanlara şifa diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah hepimizin ve memleketin yardımcısı olsun. Ama büyük bir sorun yumağı içinde olsak da umudunuzu hiç kaybetmeyin. Size söz, milletçe ayağa kalkacağız, özellikle deprem bölgesinin bütün yaralarını hep birlikte biz saracağız." ifadesini kullandı.

- "(Demirtaş'a) Selamımız ona olsun"

Ekrem İmamoğlu, miting alanında bir kişinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını göstermesi üzerine, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşim, dün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz. Adalet herkese. Bizim bu buluşmamıza her siyasi görüşten insan gelebilir, başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyen yaşamasıdır ve bunu 86 milyon insanımızla yaşatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız, yargısız infaz yok, ben bilirim yok. Yargı, siyasetin silahı olamaz, adamına göre olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir. Siyaseti samimi yapacağız. Ortak akılla yapacağız."

İmamoğlu, aynı kişinin bir süre sonra yeniden Demirtaş ile ilgili sözünü kesmesiyle şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum, sorun yok. Selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, konumuz memleketin seçimi. Sen onu (fotoğrafı) o şekilde tutarsan olmaz. Bak sevgili kardeşim, Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz, bana güvenmiyorsun o zaman. Biz adalet herkese diyoruz. Ona da bana da... Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Bak olmaz, bak bu diyaloğa girer. Bak bizi burada 10 binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik. Benim Gezi davasında arkadaşım hapiste yatıyor. O, Gezi davasında bir yıldır hapiste yatıyor. Biz sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz. Anlatabildim mi?"

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