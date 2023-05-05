Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görselleri yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görselleri yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

AA ekipleri, 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da depremden önce çekilen Google Stret View fotoğrafları ile bölgelerin deprem sonrası görsellerini birleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda Türk Telekom, Atatürk Caddesi'ndeki Adıyaman Belediye Başkanlığı, Hastane Caddesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü, Halep ve Bozbey caddelerinde 2 binanın yıkılmadan önceki görselleri ile enkaz görselleri depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.



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