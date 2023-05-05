Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımına başlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımına başlanacak

AA

Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımına başlanacak

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımı için de süreç başladı.

Kentte acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'una ulaşmasının ardından ağır hasarlı yapıların da yıkılması için yüklenici firmalarla sözleşme imzalandı.

Firmalarla anlaşma gereği ekipler mahallelerdeki 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımını gerçekleştirip enkazın kaldırması için çalışmalara başlayacak.

Kentte koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, hayatı normale döndürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Adıyaman'da bir yandan konteyner kentlerdeki kapasiteyi arttırırken diğer yandan da hasarlı yapıların yıkımı için çalışmalar yapıldığını anlatan Vali Çiçek, "Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak için, hayatı normale döndürmek için yapılan mücadele tüm hızıyla sürüyor. Konteyner kentlere bugün itibarıyla yerleşen kişi sayısı 21 bine ulaştı. Bu hafta ve önümüzdeki haftalardan itibaren çok sayıda vatandaşımızı konteyner kentlerimize tekrar davet edeceğiz." diye konuştu.

- Önümüzdeki hafta ağır hasarlı yapıların yıkımına başlıyoruz

Yüklenici firmalarla sözleşme imzalandığını aktaran Vali Çiçek, "Bir yandan konteyner kentlerdeki kapasiteyi yükseltirken diğer yandan da özellikle ağır hasarlıların yıkımı için verdiğimiz söz gereği ihaleler yapıldı. Müteahhitlere verdiğimiz süreler var, önümüzdeki hafta başlayacak çalışmalar. Mahalle mahalle ihaleler yapıldı. Her mahallede hızla çalışmalara başlanacak. 1 aylık süre içerisinde bayağı bir yol alırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Köyde yaşayan vatandaşların konteynerlere geçişleriyle ilgili çalışmalardan da bahseden Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle köy konteynerleriyle ilgili gerekli ihalelerimizi yaptık. Köylerimize konteyner taşımaya başladık. Önümüzdeki hafta daha hızlı bir şekilde taşındığını Adıyamanlı hemşehrilerimiz görmüş olacaklar. Köylerdeki yer teslimleri müteahhitlere, ihaleyi alan firmalara yapıldı ve yerlerine taşınmaya başladı. Mersin Limanı'ndan da sürekli köy konteynerleri bize ulaşmakta ve ulaştıkça da köylerimize teslim edilmekte. Hiçbir şekilde durmadan daha da hızlanarak Adıyaman'ı normale döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görselleri yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görselleri ...
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na ...
İmamoğlu: Memlekete zarar veriyorlar artık
YEREL HABERLER İmamoğlu: Memlekete zarar veriyorlar artık
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Deprem sonrası Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Deprem sonrası Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ...
Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde 1700'e yakın depremzede barınıyor
YEREL HABERLER Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde 1700'e yakın ...
Adıyaman'da 1342 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da 1342 ailenin kalacağı konteyner kent ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.