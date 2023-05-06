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Adıyaman'da engelli depremzedeler ile yaşlıların ihtiyaçları "mobil sosyal market" aracılığıyla karşılanıyor

AA

Adıyaman'da engelli depremzedeler ile yaşlıların ihtiyaçları "mobil sosyal market" aracılığıyla karşılanıyor

ADIYAMAN (AA) - İLYAS GÜN - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da engelli vatandaşlar ile bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçları, "mobil sosyal market" üzerinden karşılanıyor.

Adıyaman Belediyesi, kentteki depremzede engelli vatandaşlar ile yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için "mobil sosyal market" uygulaması başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı engelliler ile bakıma muhtaç yaşlılar her gün aranarak ihtiyaç listeleri alınıyor.

Bazı vatandaşlar ise ihtiyacını WhatsApp üzerinden gönderiyor.

Belediye ekipleri, gıda ürünlerinden suya, battaniyeden elektrikli ısıtıcıya kadar tüm ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak engelli ve yaşlıların ev, çadır ve konteynerlerine götürüp teslim ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde insanların hem canlarının hem de mallarının zarar gördüğünü hatırlattı.

Hayatta kalan birçok insanın evinin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını anlatan Kılınç, şunları aktardı:

"Bu insanlarımızın temel ihtiyaçları vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile hızlı bir şekilde sosyal marketleri faal hale getirdik. 4 sosyal marketimiz var. Bu sosyal marketlerin her birinde günde 600-800 vatandaşımızın talebi karşılanıyor. Günlük 2 bin-2 bin 500 vatandaşımız buralardan yararlanıyor. Depremden bu yana yaklaşık 400 bin ailemiz sosyal marketlerden yaralanmıştır."

- "İhtiyaçlarını bulundukları yerlere kadar götürüyoruz"

Kılınç, başta depremzede engelliler olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için farklı çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

Sosyal marketlere gelemeyen engelliler ve yaşlılar için "mobil sosyal market" hizmeti verdiklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Bu uygulamamız da 1,5 ay önce faaliyete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valiliğimizin Sosyal Yardımlaşma Vakfının bize vermiş olduğu listemizde engelli ve bakıma muhtaç yaşlılar olmak üzere 2 bin 500 kişi var. Bu vatandaşlarımızın bazıları WhatsApp üzerinden bize ihtiyaç listelerini gönderiyor. Diğerlerini ise günlük telefonla arıyoruz. Taleplerini alıyoruz ve tahsis ettiğimiz 2 araçla ihtiyaçlarını evlerine veya bulundukları adrese gönderiyoruz. Mobil sosyal marketimiz engelli ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlılarımıza hizmet veriyor."


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