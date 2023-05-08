Adıyaman'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.G. (67) idaresindeki 42 UA 567 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya kara yolunda arıza nedeniyle yol kenarına park eden 06 LUE 99 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Niyazi Çetin'in hayatını kaybettiği belirledi. Çetin'in cesedi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü İ.G. ambulansla aynı hastaneye götürüldü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.