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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz, tek yürek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde, Adıyaman'daki hizmet nöbetini sürdürdüklerini, depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Karaismailoğlu, yürekleri yakan bu afetin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlarının yardımına koştuğunu, depremin ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını yorulmak bilmeyen azimle sürdürmeye devam ettiğini anlattı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede hayati önemde çok kritik çalışmalar yürüttüklerini, bölgede 7/24 görev yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöye sürdürdü:

"Adıyaman'da 17 bin 213 konteynerde yaklaşık 35 binin üzerinde afetzedemizi barındırıyoruz. Konteyner sayılarını da planlanan 43 konteyner kentte hızla artırıyoruz. Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Tüm afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üzerine aldık ve hayatı normale döndürmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Seçim sürecinde olsak da siyasi tartışmalarla hiç oyalanmadık, her zaman önce deprem bölgesi dedik. Bu sayede de hızla yol aldık. Daha da iyisini daha da güzelini inşa etmeden bize durmak yok, yorulmak yok. Hem Adıyaman'ımız hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak."

Adıyaman'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 66 destek verdiğini, TBMM'de de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek kendilerine güvendiğini, inandığını teyit ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Durmak yok, istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam, dediler. Deprem bölgelerinde ikamet eden bütün vatandaşlarımız da bu gerçeği gözleriyle gördü ve tepkisini sandıkta gösterdi. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz, tek yürek olmaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta da Adıyaman kendine yakışanı sandıkları patlatarak gösterecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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