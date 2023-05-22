Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi

AA

Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, prefabrik evlerin yapımında son aşamaya gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle Vartana Mahallesi'nde 325 dönüm alanda prefabrik konut yapılıyor.

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kentte" 2 bin 550 prefabrik yapıda yaklaşık 12 bin depremzedenin barınması hedefleniyor.

Çalışmaların yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığı yaşam alanında, çocuk oyun alanları ve okul gibi sosyal donatılar da yer alıyor.

Geçici yaşam merkezinde tamamlanan prefabrik evlere depremzedeler yerleştiriliyor.

Kısa süre sonra resmi açılışının yapılması beklenen yaşam alanı, AA ekiplerince hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden en büyük desteği hamdolsun biz aldık
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden en büyük ...
Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazad 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazad 1 ...
Erdoğan: CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi
YEREL HABERLER Erdoğan: CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adıyaman'da konuştu:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ...
Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.