Adıyaman'daki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki ay önce temeli atılan, 3 bin 34 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Örenli Mahallesi yakınlarında bulunan 443 bin 600 metrekare alana 3 bin 34 kalıcı konut inşa ediliyor.

Proje kapsamında kaba inşaatı bitirilen blokta örnek daire tamamlandı. 3+1 olarak inşa edilen ev, brüt 105,72 metrekare, net ise 84,84 metrekare olarak dikkati çekiyor.

Kapı, pencere, duşa kabini takılan, mutfak dolabı ve tezgahı monte edilen daireye oturma grubu, yatak odası ile çocuk ve genç odası takımları da yerleştirildi.

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